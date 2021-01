Afscheidstoespraak Trump is vooral lofrede op zichzelf

Zonder diens naam te noemen sprak hij over zijn opvolger, Joe Biden, die morgen wordt geïnaugureerd. "Deze week verwelkomen we een nieuwe regering en we bidden dat die Amerika met succes veilig en voorspoedig kan houden", zei Trump aan het begin van zijn toespraak.

Ook zei hij dat hij de aankomende regering 'geluk' wenst, 'een heel belangrijk woord'.

Politiek geweld 'niet getolereerd'

Over de opstand bij het Capitool op 6 januari zei Trump dat die het hele volk schrik aanjoeg. "Politiek geweld is een aanval op alles dat we als Amerikanen koesteren. Dat kan nooit worden getolereerd."