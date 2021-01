Democraten dienen resolutie in om Donald Trump af te zetten

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, had al eerder aangegeven de procedure te starten als Trump niet zelf zou opstappen of het kabinet hem niet zou wegsturen. Dat is niet gebeurd.

Nog anderhalve week

Er is haast met de impeachment-procedure: over anderhalve week is Joe Biden president. Volgens correspondent Erik Mouthaan kan het een paar dagen duren voordat het Huis van Afgevaardigden over de resolutie stemt, en daarna komt er een procedure in de Senaat waarna moet worden besloten of Trump uit zijn ambt gezet moet worden.

Een jaar geleden was er tijdens een impeachment-procedure geen meerderheid die Trump weg wilde stemmen, toen ging het erover dat hij de president van Oekraïne onder druk had gezet om Joe Biden te onderzoeken.