Zwarte dozen neergestorte Boeing gevonden in zee

Dat hebben de minister van Transport en de legerleider volgens Indonesische media laten weten.

In zee gestort

Het toestel had 62 mensen aan boord toen het kort na vertrek van de luchthaven van Jakarta in zee stortte. Dat gebeurde bij de Kepulauan Seribu (Duizendeilanden). Enkele uren later vonden duikers lichaamsdelen en brokstukken met daarop het registratienummer van het vliegtuig.