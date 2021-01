Vicepresident Mike Pence wel aanwezig bij inauguratie Joe Biden

Pence was woensdag in het Capitool toen aanhangers van Trump het gebouw bestormden. Hij zat daar – zeer tegen de zin van Donald Trump – de sessie voor waarin de verkiezingswinst van Biden officieel werd bekrachtigd. Trump had hem gevraagd de bekrachtiging te saboteren, maar Pence weigerde daar gehoor aan te geven.

Breuk met traditie

Donald Trump maakte na de bestorming bekend dat hij wel zal meewerken aan een soepele machtsoverdracht, maar dat hij niet aanwezig zal zijn bij de inauguratie. "Een ongehoorde breuk met een eeuwenoude traditie", zei correspondent Erik Mouthaan hierover.