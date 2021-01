Lichaamsdelen en brokstukken gevonden voor kust Java

Het toestel met 50 passagiers en twaalf bemanningsleden raakte kort na het opstijgen in Jakarta vermist. Het was onderweg naar Borneo, zo'n 1,5 uur vliegen. Website Flightradar24 zag dat de ruim 25 jaar oude Boeing 737-500 vlak voor de vermissing in minder dan een minuut meer dan 3300 meter hoogte verloor.

Signaal opgevangen

Onder de brokstukken die werden gevonden, zijn onderdelen met het registratienummer van het vliegtuig. Het wrak zelf is nog niet gevonden, maar er is volgens de Indonesische marine wel een signaal opgevangen.