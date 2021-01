Historisch pak sneeuw en ongekende kou in Spanje: 'Waanzinnig dit'

Volgens Spaanse media zijn er tot nu toe al vier doden gevallen. Twee daklozen zijn doodgevroren, een in het noordoosten van het land, de ander in Madrid

In het zuiden, bij Malaga, kwamen een man en een vrouw om het leven toen ze vast waren komen te zitten in hun auto en een rivier buiten haar oevers trad.

Weercode rood

Sinds vrijdagavond is weercode rood – maximaal risico – van kracht in de regio Madrid. De burgemeester van de hoofdstad spreekt van een noodsituatie. In de stad is al zeker een halve meter sneeuw gevallen. Mensen krijgen het dringend advies thuis te blijven.

Maar lang niet alle Spanjaarden luisteren naar dat advies: in de stad worden massaal sneeuwpoppen gebouwd en volop geskied. "Waanzinnig om mee te maken. Dit heb ik nog nooit gezien", zeggen enthousiaste inwoners op de Spaanse tv en is ook te zien in deze video: