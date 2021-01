Dit weten we van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus

Onderzoekers in Zuid-Afrika troffen de nieuwe variant aan en vermoeden dat deze, net als die in Groot-Brittannië, besmettelijker is dan de variant die wij kennen. Of dat echt zo is, moet verder worden onderzocht. "Er kan ook een grote uitbraak zijn geweest, met mensen die daarna op verschillende plekken zijn geweest", zegt Koopmans, viroloog aan het Erasmus MC.

Mogelijk resistenter

Volgens Koopmans is deze mutatie in dezelfde mate veranderd als de Britse variant. Wel zijn er onderzoekers in Zuid-Afrika bezorgd dat het vaccin mogelijk minder goed werkt tegen deze mutatie. "Het is een theoretische bezorgdheid dat de Zuid-Afrikaanse variant resistenter zal zijn", zei professor Shabir Madhi tegen de BBC. Madhi deed ook testen in Zuid-Afrika voor het Oxfordvaccin.

Dat het virus muteert, is op zichzelf helemaal niet raar. Dat gebeurt de hele tijd, maar heel veel van de nieuwe varianten zijn helemaal niet besmettelijker, of zelfs minder besmettelijk dan de bekende variant. In deze video leggen we dat uit: