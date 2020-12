Boze jongeren steken vluchtelingenkamp Libanon in brand

De spanning tussen de bewoners van het kamp en inwoners van de provincie Minja liep volgens staatspersbureau NNA al jaren op. Inwoners zijn boos omdat de Syriërs hun banen zouden inpikken terwijl ze het tijdens de financiële crisis in het land al moeilijk hebben. Veel Syriërs uit het kamp werken in Libanon in de bouw of de landbouw.

Tenten in brand

Vandaag kwam die woede tot uitbarsting en staken jongeren tenten in brand. Het kostte de brandweer vier uur om het vuur te doven, in die tijd was het kamp volledig afgebrand. Bewoners van het kamp worden tijdelijk ondergebracht in dichte scholen en hotels of zijn verplaatst naar andere vluchtelingenkampen.

Libanon is een klein land met 6,8 miljoen inwoners. Het heeft wereldwijd de meeste vluchtelingen opgevangen per hoofd van de bevolking, onder wie naar schatting 1,5 miljoen Syriërs. De meesten van hen leven in eenvoudige kampen.