Duo schuldig aan doodslag dodelijk koeltruck-drama Engeland

Twee andere mannen, 24 en 38 jaar oud, werden veroordeeld voor mensenhandel. Tot nu toe zijn in totaal acht personen schuldig bevonden in de spraakmakende zaak.

Naar Groot-Brittannië

De Vietnamezen, onder wie ook acht vrouwen, zouden duizenden euro's aan mensenhandelaren hebben betaald om Groot-Brittannië binnen te kunnen komen.

Na de gruwelijke vondst op een industrieterrein in Grays bij Londen waren meerdere verdachten aangehouden in Frankrijk en België. Zij zouden hebben geholpen bij het smokkelen van migranten uit Zuidoost-Azië. Ook in Vietnam werden mogelijke leden van een bende mensenhandelaars gearresteerd.