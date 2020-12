Groot-Brittannië afgesloten van wereld, chaos in havens verwacht

Nederlanders die zich momenteel in Groot-Brittannië bevinden worden geadviseerd een veilig onderkomen te zoeken. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er momenteel in Groot-Brittannië verblijven, maar de regering zoekt naar mogelijkheden om hen te helpen. "In het bijzonder voor schrijnende gevallen", liet de regering gisteravond weten.

Alleen vrachtverkeer

Volgens coronaminister Hugo de Jonge is de mutatie van het coronavirus 'natuurlijk aanleiding tot zorg'. De mutatie zou niet dodelijker zijn en ook vaccins lijken nog gewoon te werken, maar de mutatie is tot wel 70 procent besmettelijker dan het virus dat we al kennen. Grote delen van Engeland, waaronder Londen, zijn uit voorzorg in lockdown gegaan.