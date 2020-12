Levenslang voor aanslag in Thalys van Amsterdam naar Parijs

'We sloegen aanslagpleger met zijn drieën in elkaar'

De mannen die de aanslagpleger overmeesterden, waren op reis in Europa toen het incident plaatsvond. Het betrof de Amerikaanse student Anthony Sadler en de Amerikaanse militairen Alek Skarlatos en Spencer Stone. Ook de Britse zakenreiziger Chris Norman was erbij betrokken.

De mannen zaten met elkaar in hetzelfde treinstel toen ze opeens een man met ontbloot bovenlijf uit de wc zagen komen met een geweer over zijn schouder. Een treinmedewerker rende door de coupé nadat er al was geschoten.

De militairen Skarlatos en Stone grepen daarna meteen in, zei Sadler op een persconferentie na de aanslag. "Mijn vriend Alek schreeuwde: pak hem. Mijn vriend Spencer stond meteen op om die man te pakken, gevolgd door Alek en mijzelf. We sloegen hem met zijn drieën in elkaar."

De gebeurtenissen zijn door Clint Eastwood verfilmd onder de titel The 15:17 to Paris.