Katholiek Spanje zet grote stap in legalisering euthanasie

Het Spaanse lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn toegestaan voor mensen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte die 'ondraaglijk lijden'. Het is een belangrijke stap in de legalisering van euthanasie in het katholieke land, dat daarmee het vierde EU-land kan worden waarin euthanasie is toegestaan.

Het wetsvoorstel van de linkse coalitieregering werd met een meerderheid van 198 tegen 138 stemmen aangenomen. De conservatieve Volkspartij en het extreemrechtse Vox zijn fel tegen, net als religieuze bewegingen. Het voorstel moet nu nog door de andere kamer van het parlement, de senaat. Dat kan de wet als alles goed gaat dit voorjaar goedkeuren. Tien jaar cel Het is opmerkelijk dat het katholieke Spanje deze stap zet, omdat hulp bij zelfdoding en euthanasie door de rooms-katholieke kerk als moord wordt beschouwd. In Spanje staat daarop nu een celstraf van maximaal tien jaar, maar volgens een opiniepeiling vindt bijna 90 procent van de Spanjaarden dat het uit de strafwet moet. In de Europese Unie is euthanasie nu alleen toegestaan in Nederland, België en Luxemburg.