Nederlandse coproductie Another Round grote winnaar Europese filmprijzen

De Deens-Nederlandse coproductie Another Round (Druk) is in Berlijn uitgeroepen tot beste Europese film van 2020. De film sleepte ook drie andere grote prijzen in de wacht.

Another Round gaat over vier bevriende docenten die horen dat lichte dronkenschap goed is voor je creativiteit. Ze proberen daarom het alcoholgehalte in hun bloed op een constant niveau te houden. Beste acteur Naast de prijs voor beste film, won Another Round ook die voor beste scenario, beste regisseur en beste acteur (Mads Mikkelsen). De European Film Awards worden gezien als de Europese tegenhanger van de Oscars. Halina Reijn was met haar film Instinct genomineerd voor een Discovery Award, de prijs voor beste Europese debuut. In die film speelt Carice van Houten een psycholoog die gevoelens ontwikkelt voor een tbs'er. Maar die prijs ging naar de Italiaan Carlo Sironi, voor zijn film Sole.