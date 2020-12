Duizenden Trump-aanhangers demonstreren tegen verkiezingsuitslag

Bijna een maand geleden, gingen ook al duizenden mensen de straat op in Washington om te laten zien dat ze achter Trump blijven staan. Ondanks dat het de advocaten van de president niet lukt om bewijs aan te leveren van de massale fraude waar hij de Democraten van beschuldigd, blijven zijn aanhangers ervan overtuigd dat Trump de rechtmatige winnaar is. Ook Trump erkent zijn nederlaag nog altijd niet.

In de steek gelaten

Gisteren nog weigerde het Hooggerechtshof een zaak in behandeling te nemen die door de staat Texas was aangespannen. Texas klaagde dat vier belangrijke staten waar de Democraat Joe Biden won tijdens de verkiezingen in de fout waren gegaan bij het wijzigen van verkiezingsprocedures.