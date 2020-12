Zweedse vrouw niet langer verdacht van jarenlang gevangenhouden zoon

De zaak kwam aan het licht toen de 70-jarige vrouw in het ziekenhuis lag en een van de zussen van de man een kijkje nam in het huis. Daar vond ze haar zwaar verwaarloosde broer. Hij had ontstoken zweren op zijn benen, kon nauwelijks lopen, had bijna geen tanden meer en kon niet goed praten.

Sekteleider

Volgens de dochter behandelde haar moeder de man alsof zij zijn sekteleider was. Zij en haar zus waren al eerder naar de politie gestapt, maar die had hen niet serieus genomen omdat ze zo jong waren, zei ze tegen de Zweedse krant Expressen.