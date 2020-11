Mike Tyson (54) met flinke klappen terug in de ring: 'Het kwam hard aan'

De legendarische bokser Mike Tyson (54) heeft afgelopen nacht zijn rentree gemaakt in de boksring. Niet in een officiële wedstrijd, maar in een demonstratiegevecht met Roy Jones (51).

Geen gevecht om een titel dus, maar voor de echte vechtsportliefhebber viel er toch voldoende te genieten. Beide mannen bevochten elkaar in acht rondes van twee minuten en er werd best een aantal rake klappen uitgedeeld. Geen jury Maar een winnaar kwam er niet, dat was van tevoren al afgesproken. Er was geen officiële jury en er mocht ook niemand knock-out geslagen worden. Iets waar Tyson in zijn professionele carrière om bekendstond. Kijk hier de hoogtepunten van de wedstrijd terug: "Dit is beter dan vechten voor kampioenschappen", zei Tyson achteraf. Met het evenement werd geld ingezameld voor meerdere goede doelen. "We kunnen nu iets goeds doen voor de wereld. We moeten dit vaker doen." 'Ik raakte je goed' Tyson had na de wedstrijd mooie woorden over voor zijn opponent. "Ik raakte je soms goed, maar je incasseerde ze goed. Daar heb ik respect voor." Lees ook: Mike Tyson (54) maakt comeback: 'Ik ben de wreedste bokser ooit' Jones beaamde dat de klappen van Tyson inderdaad soms flink aankwamen. "Het is best pittig om stoten van Tyson te verwerken. Ik kan goed leven met een gelijkspel." En ook Jones liet een opening voor een mogelijk volgende ontmoeting: "Misschien kunnen we dit nog een keer doen."