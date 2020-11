Hert draait rollen om en steelt geweer van Tsjechische jager

Het hert werd bang van een hond en rende vervolgens naar een van de jagers. Hij dook met daarna zijn gewei onder de riem van het geweer. De politie spreekt over een ongebruikelijk voorval.

Hert opnieuw gespot

Het ongeladen geweer gleed over het gewei van het hert en verdween met hem, zei de politie. Een andere jager zag de dief later op ongeveer een kilometer afstand, nog steeds met het wapen in bezit.