Beroemde bakker die brood uitdeelde aan armen, sterft aan corona

Toen de corona-epidemie begin maart om zich heen sloeg in het noorden van Italië, stond de Gianni Bernardinello op en zette manden vol met brood, pizza en snoep op de straat voor zijn winkel. Iedere dag, maandenlang.

Bedoeld voor de mensen die vanwege de coronapandemie financieel moeite hadden om hun hoofd boven water te houden. Ook bouwde Bernardinello zijn winkel uit tot ontmoetingsplaats waar iedereen welkom was.

Hart van goud

Iedereen in de buurt kende de bakker met een hart van goud. Hij werd met zijn liefdadigheid wereldberoemd. "Hij was zo bezorgd over de gevolgen van de pandemie dat hij 's avonds manden vol eten op straat zette. Zelfs 's nachts", vertelt een kennis van de bakker in the New York Times, die een uitgebreid portret van de bakker maakte.

Op de manden stond standaard een papiertje: 'Help jezelf en denk ook aan anderen.' Als de bakker de manden buiten had gezet, verdween hij snel uit beeld omdat hij niet wilde dat mensen die hij kende in verlegenheid gebracht zouden worden.