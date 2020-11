Farmaceut Moderna: ons coronavaccin is 94,5 procent effectief

Het Amerikaanse farmaceutische concern Moderna meldt dat het vaccin dat zij hebben ontwikkeld tegen het coronavirus 94,5 procent effectief is. Dat is nog iets hoger dan het vaccin van fabrikant Pfizer, dat vorige week in het nieuws kwam. Dat vaccin is 90 procent effectief als het gaat om het voorkomen van een coronabesmetting.

Een ander voordeel van het vaccin van Moderna is dat het beter te conserveren is dan dat van Pfizer. Het vaccin kan volgens Moderna 30 dagen lang in de koelkast bewaard worden, terwijl het vaccin van Pfizer op een temperatuur van 80 graden onder nul vervoerd en bewaard moet worden. Hoeveel hebben wij er gekocht? De Europese Commissie heeft met zes vaccinproducenten afspraken gemaakt voor de aankoop van vaccins. In dit overzicht zie je wanneer verwacht wordt dat ze beschikbaar komen en hoeveel doses Nederland sowieso zou moeten krijgen. In alle gevallen heeft Nederland recht op de aankoop van 3,89 procent van het totale volume. Zes producenten BioNtech & Pfizer: zeker 7,8 miljoen doses (vanaf eind 2020) AstraZeneca & Oxford: zeker 11,7 miljoen doses (vanaf eind 2020) Janssen & Johnson & Johnson: zeker 7,8 miljoen doses (vanaf eind 2020) Moderna: zeker 3,1 miljoen doses (vanaf begin 2021) Sanofi & GSK: zeker 11,7 miljoen doses (vanaf begin 2021) CureVac: zeker 8,8 miljoen doses (na maart 2021) Op het moment dat de vaccins op de markt komen zullen er waarschijnlijk slechts geringe hoeveelheden beschikbaar zijn. Pas in de loop van 2021 zal, naar verwachting, een ruim voldoende voorraad vaccins voor de lidstaten van de EU beschikbaar komen. Bron: KNVM. De farmaceut stelt dat het vaccin geen serieuze bijeffecten geeft. Een klein percentage van de mensen die meedeed aan het onderzoek ontwikkelde hoofdpijn en andere lichte klachten. Onderzoek onder 30.000 mensen in de studie van Moderna werd aan 15.000 mensen een placebo gegeven, en aan 15.000 mensen het vaccin. Van de mensen die het placebo toegediend kregen, werden 90 mensen ziek. Daarvan kregen elf mensen zware klachten. Van de 15.000 mensen die het vaccin kregen, werden er vijf ziek. Niemand kreeg zware klachten. Zo werken de kansrijke coronavaccins: Bekijk deze video op RTL XL Het is in de wetenschap gebruikelijk dat een onderzoek gecontroleerd wordt door andere wetenschappers. Dat heet peer review. Bij dit onderzoek moet dat nog gebeuren. CBG beoordeelt voor Nederland Dat maakt niet dat de resultaten nu direct onbetrouwbaar zijn, weet Ben van der Zeijst, hoogleraar vaccins bij het Leiden University Medical Center (LUMC). Voor Nederland zit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in het beoordelingscomité van het vaccin, laat het bedrijf weten via Twitter. Zij laten weten geen belangrijke stappen over te slaan en 'leveren zeker niet in op de veiligheid'.