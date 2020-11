Familie van door hek onthoofde vrouw eist 230 miljoen euro schadevergoeding

In een interview op tv-zender CBS4 in Denver zei Michaud eerder deze week dat hij last heeft van flashbacks van het ongeval en probeert uit te vinden hoe hij verder moet en of zijn leven ooit nog de moeite waard zal zijn. Hij eist zo'n 203 miljoen euro schadevergoeding, de familie Nakajjigo ruim 25 miljoen.

Standaardhangslot

"Bij gebrek aan een standaardhangslot van acht dollar verloor onze wereld voorgoed een buitengewone strijder; een jonge vrouwelijke influencer die voorbestemd was om de toekomstige prinses Diana, filantroop Melinda Gates of Oprah Winfrey van onze samenleving te worden", zegt hun advocaat.

Nakajjigo had een enorme aanhang in haar geboorteland Oeganda. Ze was betrokken bij tal van filantropische projecten, voornamelijk met als doel het aantal tienerzwangerschappen terug te brengen. Ze was naar de VS gekomen om haar opleiding voort te zetten. Daar had ze de Franse Ludovic ontmoet. Ze waren in maart getrouwd. Als de Covid-epidemie voorbij was, wilden ze hun bruiloft groots vieren in haar thuisland Oeganda.