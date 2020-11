Theta is nummer 29: nog nooit waren er in één jaar zoveel tropische stormen of orkanen

Subtropische storm Theta is de 29ste storm of orkaan op de Atlantische Oceaan dit jaar. En dat is een record. Het vorige record stamt uit 2005, toen werden er 28 geteld.

Het kan zelfs zijn dat Theta niet de laatste storm of orkaan is van het jaar. Het Amerikaanse National Hurricane Center denkt dat er 70 procent kans is dat binnen vijf dagen de dertigste storm een naam zal krijgen. Water is warmer Volgens deskundigen is de temperatuur van het water in de Atlantische Oceaan hoger door de klimaatverandering waardoor zwaardere stormen ontstaan. Ook regionale vermindering van luchtvervuiling boven zee kan een rol spelen. Theta bevindt zich op dit moment midden op de Atlantische Oceaan en zet voorzichtig koers richting Zuid-Europa, zo is te zien in het onderstaande bericht van het National Hurricane Center: Het zijn niet alleen orkanen die namen krijgen, ook tropische stormen (zoals Theta nu) krijgen een naam. De eerste storm of orkaan van het jaar begint met de letter A, de tweede met een B, enzovoort. Maar niet alle letters worden gebruikt. De Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt. Griekse alfabet Als er 21 stormen geweest zijn, gaat men over naar het Griekse alfabet, en daar zijn we nu bij de achtste letter, de theta, aanbeland. Lees ook: Harvey, Irma, José... Waar komen de namen van orkanen vandaan? De namen voor de stormen of orkanen liggen al lang vast voordat ze bestaan. Hier zie je de namen voor de komende jaren. 20 miljard schade De 29 stormen dit seizoen zijn volgens schattingen inmiddels goed voor ongeveer 20 miljard euro schade. Duizenden mensen werden uit hun huis gejaagd.