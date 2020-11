Zeker 170 doden in Midden-Amerika door tropische storm Eta

In Nicaragua, Honduras en Guatemala veroorzaakte Eta overstromingen. "De situatie is ernstig en moet professioneel worden aangepakt, snel", zegt de Hondurese president Juan Orlando Hernandez tegen tv-zender HCH. Mensen zijn gestrand of zitten vast op daken van overstroomde huizen. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt.

241 kilometer per uur

Eta is een van de hevigste stormen sinds jaren in Midden-Amerika. Hij kwam dinsdag als orkaan van categorie 4 aan land in Nicaragua. Toen werden windsnelheden van 241 kilometer per uur bereikt. Nadat de orkaankracht was afgenomen, trok Eta verder over het binnenland en het naburige Honduras.