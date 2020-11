Liegen over geaardheid kost Oegandese asielzoekers mogelijk verblijfsstatus

In één geval is dat al gebeurd, de overige 35 zaken zijn nog in behandeling. Dat meldt verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. In het Afrikaanse land riskeren homoseksuelen een levenslange gevangenisstraf.

Sterke twijfels niet voldoende

Intrekking van de asielstatus is niet eenvoudig, zegt Broekers-Knol. "De IND zal moeten bewijzen dat er zowel nu als destijds geen sprake is geweest van een oprecht beroep op de asielbescherming." Alleen sterke twijfels over de geloofwaardigheid van hun verhalen is dus niet voldoende.