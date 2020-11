Zeker 10 doden door supertyfoon Filipijnen: kind 15 kilometer meegesleurd

Door Goni ontstonden vulkanische modderstromen die zo'n 150 huizen verwoestten. Van tien mensen is zeker dat ze dat niet hebben overleefd. De gouverneur van Albay spreekt over zeker negen doden in zijn provincie, onder wie een vader en zoon, die hun huis niet hadden willen verlaten.

Dorp verderop

"Het kind werd 15 kilometer verderop teruggevonden", zei de gouverneur op de radio, daaraan toevoegend dat hij in een dorp verderop was teruggevonden. Een ander slachtoffer werd geraakt door een vallende boom. In de provincie Catanduanes viel zeker één dode.