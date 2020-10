Aanslag Nice: 'Een vrouw schreeuwde: rennen, er worden mensen neergestoken'

Burgemeester Christian Estrosi van de Franse stad spreekt van een terreurdaad. Volgens de burgemeester riep de dader bij zijn arrestatie meerdere malen 'Allahoe akbar'. De dader is gewond geraakt door politiekogels. Hij is opgepakt en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. President Macron reist later vandaag af naar Nice.

Hoogste dreigingsniveau

Na de terreuraanslag is Frankrijk naar het hoogste dreigingsniveau gegaan. Ook in de Zuid-Franse stad Avignon werden vandaag mensen bedreigd met een mes. De dader werd daar door de politie doodgeschoten. Volgens media is dit waarschijnlijk geen terreurdaad.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg liet in een reactie weten dat een aanval zoals in Nice, ook in Nederland 'niet ondenkbaar is.' Onlangs maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau op 3 van de 5 staat. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland 'voorstelbaar' is.