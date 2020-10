Dodelijke mesaanval Frankrijk: 'Alertheid ook in Nederland nodig'

De dader viel rond 9:00 uur vanochtend mensen aan in de Notre-Dame-basiliek in het centrum van de Franse kuststad. De man zou volgens Franse media tijdens zijn arrestatie zijn neergeschoten door agenten en verkeert in levensgevaar.

De burgemeester spreekt over een terroristische daad.

Ook in Nederland toeslaan

Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, waarschuwt dat geradicaliseerde personen ook in Nederland kunnen toeslaan. Onlangs maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau op 3 van de 5 staat. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland 'voorstelbaar' is.

Aanslagen in Europa zijn doorgaans provisorisch en worden gepleegd door eenlingen, staat in het meest recente dreigingsbeeld, dat een paar keer per jaar wordt gepubliceerd.

Frankrijk is vanwege de aanslag naar het hoogste bedreigingsniveau gegaan. Frankrijk kent drie bedreigingsniveaus. Bij gebedshuizen wordt nu de beveiliging verhoogd, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eerste beelden van plek aanslag