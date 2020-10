Drie doden bij mesaanval kerk in Nice: burgemeester spreekt van terreurdaad

In Frankrijk heerst de laatste tijd een gespannen sfeer. Dat is een gevolg van de moord op Samuel Paty, een 47-jarige docent die in een les spotprenten van de profeet Mohammed liet zien aan leerlingen. Hij werd op 16 oktober onthoofd door een extremistische moslim vlakbij de school waar hij werkte in Parijs.

Nadien gingen Fransen massaal de straat op om een eerbetoon te maken en hun afschuw te tonen. Ook in andere landen maakte de moord veel los. De moord op Paty was bovendien niet de eerste islamitische aanslag in Frankrijk dit jaar. Zo werd in september nog een aanval gepleegd met een mes bij het oude kantoor van satirisch tijdschrift Charlie Hebdo, dat in januari 2015 ook doelwit was van een bloedige aanslag waarbij twaalf doden vielen.