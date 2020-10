120 jaar cel en 1,5 miljoen boete voor Amerikaanse sekteleider

Raniere (60) was oprichter van de zelfhulporganisatie NXIVM (spreek uit: nexium). Binnen die organisatie bestond sinds 2015 een geheime vrouwenclub, waar Raniere volgens voormalige leden aan de touwtjes trok.

Gebrandmerkt

Raniere domineerde de vrouwen, onder wie een 15-jarig meisje, als een sekteleider. Ze werden als slaven gedwongen om seks met hem te hebben, kregen een verplicht dieet en werden gebrandmerkt met zijn initialen. Ze moesten belastend materiaal over zichzelf overhandigen, zoals naaktfoto's of pijnlijke persoonlijke geheimen, waarmee ze vervolgens in het gareel werden gehouden.

Zeker twee vrouwen regelden 'slavinnen' voor hem, onder wie miljardairsdochter Clare Bronfman. Zij bekende en werd vorige maand tot ruim zes jaar cel veroordeeld. Ook actrice Allison Mack, bekend van de tv-serie Smallville, bleek een van zijn naaste medewerkers.

Raniere werd veroordeeld voor onder andere afpersing, mensensmokkel en mensenhandel. Hij blijft volhouden dat hij onschuldig is.