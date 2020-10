Dodelijke schimmel rukt op in Hongkong: 'Bijna niet te stoppen als hij toeslaat'

De schimmelinfecties in Hongkong zijn opgedoken in de publieke ziekenhuizen en bejaardenhuizen van de stad, meldt de South China Morning Post. De koepelorganisatie van ziekenhuizen in Hongkong noemt de uitbraak 'zorgwekkend'.

Dit jaar is de schimmel bij 136 mensen vastgesteld. In heel 2019 ging het om 20 gevallen.

Zorgelijk

Microbioloog Ferry Hagen doet al jaren onderzoek naar de superschimmel. Sinds 2012 zijn er regelmatig uitbraken in de wereld geweest. "Veelal in landen als Pakistan en India. Maar ook in de Verenigde Staten".

De microbioloog zegt dat alle patiënten de schimmel in ziekenhuizen hebben opgelopen. "Daar worden ze behandeld voor onderliggend lijden en krijgen ze antischimmel-middelen toegediend. Maar de candida auris overleeft die."

Een Nederlander

Zover bekend heeft tot nu toe één Nederlander de schimmel opgelopen. "De patiënt had de schimmel meegenomen vanuit het buitenland. We zijn in onze ziekenhuizen erg alert op dit soort gevallen. Er wordt meteen gevraagd in welke landen de persoon is geweest en de patiënt wordt in een isolatiekamer opgenomen en behandeld door ziekenhuispersoneel dat beschermende kleding draagt."

In Nederlandse ziekenhuizen zijn nog nooit mensen besmet geraakt met de schimmel, zegt Hagen.