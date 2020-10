Duikbootmoordenaar Peter Madsen gepakt na ontsnappingspoging

Madsen deed bekentenis

Op 10 augustus 2017 stapte Wall aan boord van de zelfgemaakte onderzeeër van de uitvinder. Ze wilde een artikel schrijven over Madsen en zijn duikboot. "Er is er maar één schuldig en dat ben ik", zei Madsen op de Deense televisie.

De spraakmakende moordzaak deed destijds de gemoederen hoog oplaaien. Madsen vermoordde de journaliste met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in het water.

Madsen hield eerst steeds vol dat er sprake was geweest van een ongeval. Maar de Deense rechter oordeelde dat er duidelijk bewijs was dat hij de vrouw eerst had gemarteld en daarna had vermoord.