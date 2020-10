Nieuw bewijs: handen wassen helpt tegen corona

De kans op verspreiding van het virus wordt groter als het virus lang blijft leven op de huid, aldus de onderzoekers. "Handhygiëne kan dat risico verminderen."

Handen wassen dus

De studie onderschrijft het beleid van de WHO en het RIVM, dat gericht is op het regelmatig en zorgvuldig wassen van de handen. Bijna 40 miljoen mensen wereldwijd zijn sinds de uitbraak in China eind vorig jaar met het coronavirus besmet.