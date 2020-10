New York verbiedt bruiloft met meer dan 10.000 gasten

De orthodox-joodse bruiloft zou plaatsvinden in Williamsburg in Brooklyn. In New York zijn sociale bijeenkomsten van maximaal 50 mensen toegestaan. Voor religieuze evenementen in een kerk of tempel is de limiet 33 procent van de capaciteit van het gebouw.

Goedkoper

Gouverneur Andrew Cuomo maakte tijdens een persconferentie bekend dat de bruiloft is verboden. "Je kunt trouwen", zei hij. "Maar je kunt gewoon geen duizenden mensen op je bruiloft ontvangen." Volgens Cuomo is dat ook niet nodig: "Aan het eind van de dag heb je hetzelfde resultaat. En het is nog goedkoper ook!"