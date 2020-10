Onthoofde Samuel Paty (47) werd gezien als een gedreven en betrokken leraar

De man die gisteren werd onthoofd in een voorstad van Parijs was de 47-jarige geschiedenis- en aardrijkskundeleraar Samuel Paty. Hij was al langer bezorgd over zijn veiligheid, schrijven Franse media. Leerlingen omschrijven hem als een 'heel goede en welwillende leraar'.

Volgens collega's van het Collège du Bois d'Aulne zou Paty een naaktfoto van profeet Mohammed hebben laten zien aan zijn leerlingen tijdens een les over vrijheid van meningsuiting. Bedreigingen Paty kreeg bedreigingen van verschillende kanten. Die kwamen onder meer van boze ouders. Zij zouden hebben opgeroepen tot actie tegen Paty. Er was ook aangifte gedaan bij de politie. De desbetreffende Mohammed-afbeelding die Paty zou hebben laten zien, is dezelfde als die Charlie Hebdo in 2015 publiceerde. Het satirische dagblad Hebdo was vijf jaar geleden doelwit van een terroristische aanslag. Agenten op de plek van de aanslag. © AFP Dader (18) doodgeschoten Gisteren om 17.00 uur werd Paty in de buurt van de school aangevallen en onthoofd met een keukenmes. De verdachte is de 18-jarige Aboulakh A., een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense afkomst. Hij zou op sociale media over de lessen van Paty hebben gelezen. De verdachte werd doodgeschoten door de politie. Franse antiterreureenheden zijn een onderzoek begonnen. De Franse president Macron noemt de gebeurtenis een terreuraanslag. Negen mensen - onder wie familieleden van de verdachte - zijn gearresteerd. Lees ook: 'Man op straat onthoofd in voorstad van Parijs' Herdacht Vandaag hebben leerlingen en collega's Paty herdacht. Er werden de hele dag bloemen gelegd bij de ingang van de school. "We komen onze leraar de laatste eer bewijzen. Hij was een uitstekende docent en zeer welwillend", zegt een van de leerlingen tegen de Franse krant. Een leerlinge omschrijft Paty als 'een geliefde en een zeer betrokken docent'. Zij was bij de les waar Paty de spotprenten uit Charlie Hebdo toonde. "Degenen die het niet wilden zien, mochten weg uit de klas. Hij gaf ons de keuze om 'Charlie' te zijn, of niet." De leerlinge zegt dat medestudenten de les als kritiek op de islam zagen, niet als een onderwerp waarover gedebatteerd mocht worden. Samuel Paty was getrouwd en vader van een gezin. Lees ook: 9 aanhoudingen na onthoofding Parijs, onder wie familie dader