Nederland steunt sancties tegen Rusland vanwege vergiftiging Navalny

"Het gebruik van chemische wapens is altijd en overal onacceptabel", aldus minister Blok. "Nu het aantoonbaar gebruikt is tegen Navalny, een moedige oppositieleider hebben we geen andere keuze dan dit te beantwoorden met sancties."

Vergiftigd

Navalny werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Westerse onderzoekers hadden al vastgesteld dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif.

Ook de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag, heeft nu vastgesteld dat Navalny is vergiftigd met novitsjok. Een team van de OPCW had ook monsters genomen bij de politicus voor eigen onderzoek.