Meeste vermisten na noodweer Italië terecht, twee doden

In de Italiaanse regio's Piëmont en Ligurië en ten noorden van Nice viel de zwaarste regen sinds 1958, evenveel als normaal in een half jaar tijd. Door overstromingen en aardverschuivingen is de schade enorm. Een van de doden is een brandweervrijwilliger die omkwam in de Alpenregio Valle d'Aosta.