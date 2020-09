Chaotisch debat Trump en Biden: 'Kiezer weinig wijzer'

Biden viel Trump aan over zijn aanpak van het coronavirus, dat in de VS meer dan 200.000 levens heeft geëist. "Hij zegt dat hij geen paniek wilde zaaien, maar hij was zelf in paniek", sprak de Democraat. "Als we naar jou hadden geluisterd waren er al miljoenen dood", antwoordde Trump, die zei dat zijn regering het "geweldig" gedaan had.

Persoonlijke aanvallen waren gedurende de avond te horen. "Laat me nooit meer horen dat je slim bent", zei Trump. Biden: "Je bent de slechtste president die Amerika ooit heeft gehad." Mouthaan: "Biden had zich duidelijk voorgenomen om niet als zwakke partij over te komen. Hij bleef maar terugschreeuwen om het beeld te voorkomen dat hij zich de kaas van het brood laat eten door Trump."

Belastingaangiften

Ook de belastingaangiften van Trump kwamen ter sprake. Volgens de president zou hij in 2016 en 2017 'miljoenen' aan belasting hebben betaald, en niet 750 dollar, zoals The New York Times onlangs onthulde. "Laat je papieren dan zien", zei Biden herhaaldelijk.

In het blok over de protesten tegen racisme en politiegeweld en de rellen die op sommige plekken uitbraken, noemde Biden de president een racist. "Ik steun de politie", zei Trump. "Jij kunt het woord wetshandhaving niet eens uitspreken."