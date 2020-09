Nabestaanden door politie gedode zwarte man VS krijgen 20 miljoen dollar

William Green (43) zat op 27 januari met zijn handen op zijn rug geboeid in een politieauto in Prince George's County in de staat Maryland, toen hij zes keer werd geraakt door een kogel. Hij was opgepakt voor een verkeersovertreding. Green overleed een dag later.

Zelfverdediging

De man die hem heeft doodgeschoten, de (ook zwarte) agent Michael Owen, zei dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, omdat Green zijn wapen zou hebben willen pakken. Owen is ontslagen en wordt aangeklaagd voor doodslag.