Gewonden door geweld bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Meerdere mensen zijn gewond geraakt in de buurt van het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in Parijs. Dat zegt de Franse premier Jean Castex. Volgens de krant Le Parisien gebruikte de dader een machete. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand.

Hoe veel mensen precies gewond zijn geraakt, is onduidelijk. Castex heeft het over vier mensen, Franse media schrijven dat het om twee personen gaat. In de metro gevlucht De dader zou na de steekpartij de metro in zijn gevlucht. Er is een verdachte aangehouden. Lees ook: Na 5 jaar start zaak Charlie Hebdo: 'Ideologie moet terechtstaan' Bij het satirische blad Charlie Hebdo vielen in 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen. Vermeende handlangers van de daders worden nu in Frankrijk berecht. Het blad publiceerde vanwege het begin van dat proces opnieuw cartoons van de islamitische profeet Mohammed. Na 5 jaar start zaak Charlie Hebdo: 'Ideologie moet terechtstaan' Bekijk deze video op RTL XL Begin deze maand startte ruim 5 jaar na de terreuraanslag op de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo de zaak tegen 14 verdachten. Oud-columniste Zineb al Rhazoui: 'Ik dacht, ik hoopte dat het een grap was'.