Geen XL-bierpullen of spannende decolletés: Duitsland baalt van Oktoberfest

Oudjes in rollators

Het leuke is ook dat het een feest is voor jong en oud, vervolgt Akkermans. "Het feest trekt vooral veel jongeren, maar je ziet ook de oudjes met rollators richting de tafels gaan."

Ondertussen klinken de vrolijke noten van de vele blaaskapellen. "Echte dansers zijn de Duitsers niet, maar als er wat bier in zit, willen de heupen nog weleens langzaam losgaan. Wat dat betreft lijken de Duitsers wel op Nederlanders. Het is ook een heel toegankelijk feest, daarom is het zo in trek."