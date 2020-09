Kabinet: Nederland staat klaar om te helpen na verwoestende brand in Moria

Overvolle kampen

Griekenland vraagt al sinds eind vorig jaar aan andere EU-landen om 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen over te nemen uit de overvolle kampen daar. Elf landen, waaronder Duitsland, zijn op dat verzoek ingegaan.

Nederland doet niet mee. Het kabinet stelt dat het beter is om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland, dan om kinderen naar Nederland te halen. In september gaat de eerste door Nederland gefinancierde opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen open.