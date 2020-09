Voor het eerst in Kroatië: pleegkinderen voor homostel

Na een lange juridische strijd zijn in Kroatië voor het eerst twee pleegkinderen bij een homostel in huis geplaatst. Het is voor de homogemeenschap in het overwegend katholieke Kroatië een belangrijke stap.

Kroatië is sinds 2013 lid van de Europese Unie en heeft geleidelijk gewerkt aan de homorechten in het land. Zo mogen sinds 2014 homostellen een geregistreerd partnerschap aangaan. In februari bepaalde een hooggerechtshof dat homostellen ook het recht hebben op pleegkinderen. Ivo en Mladen Daardoor was de weg vrij voor de echtgenoten Ivo Segota en Mladen Kozic om eindelijk pleegkinderen in huis geplaatst te krijgen, een strijd die ze sinds 2017 voeren. Lees ook: Advies aan kabinet: 'Pleegkind moet vier wettelijke ouders kunnen krijgen' "Dit geeft ons hoop dat zaken in ons land nog kunnen veranderen", zegt Daniel Martinovic van de belangengroep Regenboog Families die het nieuws naar buiten bracht. Hij geeft aan dat de pleegouders zielsgelukkig zijn met de uitbreiding van hun huishouden. Nu ook adoptie Maar volgens Martinovic is de strijd voor 'volledige huwelijks- en gezinsgelijkheid' nog niet gestreden. Zo wil hij ook adoptie voor homostellen mogelijk maken, waarbij een kind ook juridisch deel gaat uitmaken van het gezin en dus ook de achternaam krijgt van zijn nieuwe ouders.