150 campinggasten in het nauw door bosbrand Californië

Zo'n 90 mensen op een camping in de Sierra Nevada in de VS kunnen geen kant meer op. Door bosbranden is de enige toegangsweg in het nationaal park onbegaanbaar. 63 mensen uit de groep van 150 zijn inmiddels met helikopters geëvacueerd.

De overige kampeerders hebben het advies gekregen om het stuwmeer Mammoth Pool Reservoir in te gaan als het vuur te dichtbij komt. Zeker twaalf mensen zijn gewond geraakt. Of ook de anderen worden geëvacueerd, is nog onduidelijk, volgens de lokale autoriteiten lopen zij geen direct gevaar. Blikseminslag Sinds half augustus door blikseminslag branden ontstonden in Californië, zijn al meer dan 900 branden uitgebroken. Minstens acht mensen zijn omgekomen en ruim 6000 vierkante meter land is verloren gegaan. Bijna 3300 gebouwen zouden zijn verwoest en 10.500 mensen kunnen nog niet terugkeren naar hun appartementen en huizen. Lees ook: Mogelijk fatale hittegolf in Californië: '4 dagen boven de 45 graden' Gisteren waren volgens de brandweer bijna 12.500 mensen bezig met het bestrijden van meer dan twintig branden. De twee grootste branden woedden onlangs nabij San Francisco. Zeer hoge temperaturen De brandweer riep inwoners van de getroffen regio's op om vanwege zeer hoge temperaturen dit weekend zo min mogelijk tijd buiten door te brengen. Onder de huidige weersomstandigheden kunnen gemakkelijk nieuwe branden ontstaan. Eerder werd gezegd dat er zo'n duizend mensen vastzaten in het gebied, dat is later bijgesteld naar 150. Bekijk deze video op RTL XL In Californië werd half augustus de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele bosbranden.