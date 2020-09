'Beperking én Turkse achternaam': Vlaamse Sara vond pas na jaren een bijbaantje

Bij al die andere sollicitaties hoorde ze óf niets, óf dat ze een andere kandidaat hadden die geschikter was. "Al mijn vrienden die op soortgelijke baantjes reageerden, vonden veel sneller iets."

Boos en ontmoedigd

"Dan ga je nadenken: komt het door mijn beperking? Ik schrijf altijd eerlijk in mijn brieven dat ik die heb, omdat ik daardoor geen staand werk kan doen, of door mijn Turkse achternaam? Ik weet natuurlijk niet welke van de twee het probleem is, dat vertellen ze me nooit als ik afgewezen word. Het heeft me ook heel boos gemaakt, en het ontmoedigt natuurlijk. Maar liever zet ik die boosheid om in iets positiefs."