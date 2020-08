Tornado's en enorme hagelstenen in Noord-Italië: 'Het leken wel bommen'

Binnenblijven

Ingrid neemt geen risico, ze blijft de hele avond binnen. "We zijn net even buiten geweest. Het is een behoorlijke ravage op de camping. Overal liggen takken, zeilen zijn los gewaaid, auto's en tenten zijn beschadigd. En het is nog niet voorbij."

De camping staat nog voor de helft vol, vertelt ze. Er staan ook nog wat Nederlanders, naast Duitsers en Italianen.

Gelukkig heeft de camper, niet meer de jongste, het overleefd. "Dat willen we graag zo houden, want we willen hier nog de hele maand september blijven."