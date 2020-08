Zwaarste orkaan sinds Katrina en Rita onderweg naar Louisiana in VS: 'Dit wordt ellende'

Dat Laura zo snel, zo sterk heeft kunnen worden, komt omdat het water in de Golf van Mexico heel warm is. "24 uur geleden zat Laura net tegen een orkaan aan, nu is het er al een van categorie 3, een 'major hurricane' noemen ze dat officieel", legt Buienradar-meteoroloog Leander de Wit uit.

Catastrofaal

Laura valt nu in de categorie die ze bij het National Hurricane Center 'devastating' noemen, verwoestend. De windsnelheden zijn nu tussen de 178 en 208 kilometer per uur. Wordt het inderdaad een categorie 4-orkaan, zoals nu de verwachting is, dan wordt er gesproken over 'catastrophic', catastrofaal, en zijn de windsnelheden tussen de 209 en 251 kilometer per uur.