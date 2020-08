Rellen na neerschieten zwarte man door politieagent in de VS

De agent die Blake (29) neerschoot, kwam met collega's af op een melding van huiselijk geweld. Omstanders zeggen dat Blake een ruzie tussen twee vrouwen had geprobeerd te sussen. Op video-opnames is te zien dat hij vervolgens geen gehoor gaf aan opdrachten van de politie, waarna hij van korte afstand door de agent onder vuur werd genomen.

Kinderen in de auto

Blake ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Zijn drie zoons zaten volgens de advocaat van de familie, Ben Crump, in de auto en hebben gezien hoe hun vader werd neergeschoten.

Crump deelt ook beelden van de schietpartij op Twitter. Daarbij schrijft hij: "Deze man is meerdere keren in zijn rug geschoten door de politie van Kenosha. Hij wilde in zijn auto stappen nadat hij een ruzie tussen twee vrouwen zou hebben beëindigd. Zijn toestand is kritiek. Wij eisen gerechtigheid! #BlackLivesMatter."

Let op: de beelden zijn schokkend