Twee tropische stormen treffen deze week New Orleans, één met orkaankracht

Vandaag of morgenochtend (lokale tijd) wordt de eerste verwacht: tropische storm Marco. Die komt in de buurt van New Orleans aan land, en trekt dan langs de kust richting Texas. In de nacht van woensdag op donderdag volgt waarschijnlijk Laura, een tropische storm met orkaankracht in – zoals het er nu naar uitziet – categorie 2. Dat betekent dat hij gemiddelde windsnelheden heeft van tussen de 154 en 162 kilometer per uur.

Krachtigste windstoot in Nederland

"Ter vergelijking: de krachtigste windstoot die in Nederland ooit officieel is gemeten, was 150 kilometer per uur. En dat is dan alleen een stoot, niet zoals daar de gemiddelde windsnelheid", zegt Erasmus.