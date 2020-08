Dader aanslagen Christchurch wilde derde aanslag plegen

De 29-jarige Australiër zei lange tijd onschuldig te zijn, maar er is geen enkele twijfel dat hij de aanslagpleger is. Hij streamde zijn daden live via Twitter en Facebook en liet daarbij ook zijn eigen gezicht zien. In maart van dit jaar kwam hij tot ieders verbazing alsnog met een bekentenis.

Levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating

Deze week wordt bepaald hoe hoog de straf wordt die Tarrant krijgt. Vermoedelijk wordt dat levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Als dat zo is, dan is hij de eerste persoon in Nieuw-Zeeland die deze straf, die sinds tien jaar kan worden gegeven, krijgt.