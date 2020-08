Wetenschappers zijn onthutst: 28 biljoen ton ijs gesmolten binnen 30 jaar

Grote hoeveelheden ijs

Om dat in context te plaatsen, betekent het dat per centimeter zeestijging ongeveer een miljoen mensen die nu in laaggelegen gebieden wonen, moeten verhuizen", zegt hoogleraar Andy Shepherd.

De wetenschappers waarschuwen ook dat door het smelten van de grote hoeveelheden ijs, zonnestralen in mindere mate worden weerkaatst door het aardoppervlak, waardoor de aarde nog sneller zal opwarmen.

Het koude, zoete smeltwater verstoort daarnaast de ecosystemen in de wateren rond de Noord- en Zuidpool. In hooggebergten dreigen drinkwatertekorten te ontstaan als gevolg van het wegsmelten van gletsjers.