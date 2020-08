Vliegtuig uit Duitsland onderweg om Navalny op te halen in Omsk

Gehoopt wordt dat Navalny vandaag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn, waar hij wordt opgenomen. De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn.

Kop thee op vliegveld

Kremlincriticus en corruptiebestrijder Aleksei Navalny raakte gisteren tijdens een binnenlandse vlucht in coma en ligt nu in een ziekenhuis in Siberië. Vrienden van Navalny vermoeden dat er gif zat in een kop thee die hij op het vliegveld dronk, maar volgens Russische artsen is nog onduidelijk waar hij aan lijdt.